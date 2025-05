Schuster emotional: Freiburgs Kampf um die Königsklasse

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das dramatische 2:2 (1:0) gegen Bayer Leverkusen hat Julian Schuster sichtlich getroffen, aber auch seinen Kampfgeist geweckt. »Natürlich schmerzt es und tut es weh. Wir könnten gemeinsam weinen, aber das werden wir nicht tun«, sagte der Trainer des SC Freiburg. Er wolle keine negativen Gedanken haben, sondern mit seinem Team auf dieser Leistung aufbauen, erklärte der 40-Jährige vor dem Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga.

Zwar hatten die Freiburger durch das Remis gegen Leverkusen am Sonntag den vierten Tabellenplatz von Borussia Dortmund zurückerobert. Die Rückkehr in den Europapokal ist greifbar nahe. Direkt nach dem Abpfiff musste sich die in der Schlussphase noch verspielte 2:0-Führung für die Badener aber wie zwei verlorene Punkte anfühlen. Zumindest im Rennen um den erstmaligen Einzug in die Champions League war der späte Ausgleich der Gäste ein Dämpfer.

»Ein Geschenk für einen Trainer«

Seine Mannschaft habe »die beste Saisonleistung abgerufen« und hätte mehr als diesen einen Zähler verdient gehabt, meinte Schuster. Im Stadion habe eine Atmosphäre geherrscht, die er selten so erlebt habe, erklärte Freiburgs Coach, der eine bemerkenswerte und emotionale Lobeshymne anstimmte. »Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Haltung, diese Leistung, diesen Zusammenhalt, diese Geschlossenheit. Das ist ein Geschenk für einen Trainer«, sagte Schuster. »Großes Dankeschön an die Mannschaft und jeden einzelnen im Stadion.«

Kommenden Samstag tritt der seit vier Spielen ungeschlagene SC bei Holstein Kiel an, eine Woche später ist Eintracht Frankfurt zu Gast. Für Schuster und seine Freiburger geht es nun darum, ein bis hierhin beeindruckendes erstes Jahr nach Langzeit-Trainer Christian Streich möglichst noch zu veredeln.