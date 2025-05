Schuster bestätigt Freiburgs Interesse an Irié

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Julian Schuster hat das Interesse des SC Freiburg an Offensivspieler Cyriaque Irié bestätigt. Vollzug vermeldet der Fußball-Bundesligist im Werben um seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison aber noch nicht. Der SC habe »sehr großes Interesse« am 19-jährigen Irié, erklärte Schuster vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Es gebe »noch nichts zu vermelden« und wäre auch »nicht der richtige Moment«, sagte Schuster. »Aber ich würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich es alles abstreiten würde.«

Mehrere Medien hatten zuletzt von dem sich anbahnenden Transfer des jungen Flügelspielers vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes zu den Badenern berichtet. Als Ablösesumme stehen acht bis neun Millionen Euro im Raum.

Atubolu kehrt in den Kader zurück

Die Freiburger gehen als Tabellenvierter in den 32. Bundesliga-Spieltag und hoffen auf den erstmaligen Einzug in die Champions League. Womöglich kann ihnen im Saisonendspurt auch Torhüter Noah Atubolu wieder helfen. Der 22-Jährige werde nach seiner Schulterverletzung gegen Leverkusen in den Kader zurückkehren, kündigte Schuster an.

Zumindest gegen die Werkself soll aber noch Florian Müller im Tor stehen. »Nächste Woche schauen wir dann weiter«, sagte Schuster. »Klar kommuniziert ist, dass Atu unsere Nummer eins ist und bleibt.«