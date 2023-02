Aktuell Land

Schulen bieten immer seltener Skifreizeiten an

Mit dem Bus in die Berge und raus in den Schnee - viele ehemalige Schüler und Schülerinnen erinnern sich gerne an die Skifreizeiten im Klassenverbund. Doch solche Fahrten finden im Südwesten immer seltener statt.