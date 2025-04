Schockanruf fliegt auf - Geldabholerin in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem vereitelten Schockanruf hat die Polizei eine mutmaßliche Geldabholerin in Ravensburg festgenommen. Betrüger hatten sich zuvor bei einer 60-Jährigen am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und wegen eines angeblichen Unfalls ihrer Tochter eine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe gefordert, wie die Polizei mitteilte.

Als die Frau daraufhin einen Nachbarn um Geld bitten wollte, erkannte dieser den Betrugsversuch und rief die Polizei. Am vereinbarten Treffpunkt zur Geldübergabe griffen die Beamten den Angaben zufolge zu und nahmen eine 26-jährige Tatverdächtige fest. Sie sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Weitere Schockanrufe im Kreis Ravensburg

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden am Dienstag zahlreiche ähnliche Schockanrufe aus dem Landkreis Ravensburg gemeldet. In den meisten Fällen erkannten die Betroffenen die Masche und legten sofort auf, so die Polizei. Ein Senior aus Bad Wurzach entging dem Betrug demnach, indem er sich persönlich bei der Polizei nach seinem angeblich tödlich verunglückten Angehörigen erkundigte. Weniger Glück hatte den Angaben zufolge eine 63-jährige Frau, die bereits am Montagnachmittag Bargeld und Wertgegenstände an Unbekannte übergeben hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.