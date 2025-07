Schnellbremsung von ICE — Jugendliche bei Stuttgart im Gleisbereich

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Ein ICE-Triebfahrzeugführer hat wegen Jugendlichen im Gleisbereich bei Stuttgart eine Schnellbremsung einlegen müssen. Der ICE war am Dienstag mit etwa 70 Kilometern pro Stunde in Richtung Stuttgart unterwegs, wie die Bundespolizei mitteilte. Kurz vor der Einfahrt in einen Tunnel bemerkte der Triebfahrzeugführer demnach mehrere Jugendliche im Gleichbereich.

Nach der Schnellbremsung kam der ICE rechtzeitig zum Stehen, wie es hieß. Die Jugendlichen flüchteten unerkannt aus dem Tunnel in Richtung eines Wohngebiets. Von den rund 170 Reisenden im Zug wurde vermutlich niemand verletzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (dpa)