Schnee und Eisglätte auf der Höhe - Regen im Tal

Autofahrer aufgepasst: Auf einigen baden-württembergischen Straßen könnte es noch mal gefährlich glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt von Mittwochnacht an bis zum Mittwochmittag vor Schneeglätte und Schneematsch oberhalb von 600 Metern.

Im Schwarzwald wird über 1.000 Metern Höhe mit Neuschnee zwischen 10 und 15 Zentimetern gerechnet. Auch auf der Schwäbischen Alb wird vom frühen Morgen an Schnee erwartet.

Auch große Straßen können betroffen sein

Von Schnee- und Glätte betroffen sein könnten etwa die Schwarzwaldhochstraße (B500), die südliche A81 und die B31 durch das Höllental im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Autofahrer sollen sich nach Empfehlung des Verkehrswarndienstes in höheren Lagen auf winterliche Verhältnisse einstellen. Die Verkehrspolizisten erinnerten auch an die Winterreifenpflicht.

Zum Wochenende wird es kalt

Das Wetter bleibt die kommenden Tage dem DWD zufolge wechselhaft, in den Tälern ist es eher regnerisch. In der Rheinebene liegen die Höchstwerte zunächst bei 10 Grad. Der Niederschlag nimmt bis zum Wochenende ab. In mittleren Lagen ab 500 Metern kann hin und wieder Schnee fallen. Es wird überall wieder kälter und in der Höhe vielleicht auch sonnig.

Skifahrer könnten Glück haben

Wenn genug Schnee fällt, können Skifahrer sich eventuell auf ein schönes Wochenende freuen - denn Niederschlag ist dann zumindest nicht in Sicht. Am Dienstag waren am Feldberg, dem mit 1.493 Metern höchsten Berg im Schwarzwald, 11 von 15 Liften und Bahnen im Betrieb. Im Nordschwarzwald sahen die Skihänge jedoch noch eher traurig aus.