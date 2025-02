Schnee in Teilen Baden-Württembergs erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nass und teilweise glatt soll es am Donnerstag in Baden-Württemberg werden. In einigen Gebieten ist Schnee zu erwarten – im Nordosten bis zu zwei Zentimeter, im Bergland bis zu fünf Zentimeter bis zum Nachmittag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Wetterexperten rechnen dabei zeitweise mit Glätte. Im Süden sollte man sich zudem auf teils kräftigen Regen und im Norden auf örtliche Schauer einstellen. Auf dem Feldberg soll es stürmische Böen geben. Höchstens 2 bis 9 Grad warm soll es werden.