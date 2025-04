Schmuggler mit Kokain in der Unterhose erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein mutmaßlicher Drogenschmuggler ist mit Kokain in seiner Unterhose in einem Zug bei Konstanz erwischt worden. Der 40-Jährige hatte die Drogen unter anderem in einer Tennissocke in seiner Unterhose verstaut, wie das Hauptzollamt Singen mitteilte. Rund 150 Gramm Kokain in einem Wert von über 10.000 Euro hatte er dabei.

Bei einer Kontrolle in einem aus der Schweiz kommenden Zug Ende März schlug ein Drogenspürhund bei ihm an. Zunächst fanden die Beamten nur eine geringe Menge Marihuana in seinem Rucksack. Doch wegen einer »auffälligen Ausbuchtung« an der Hose des Mannes, folgte eine genauere Kontrolle des 40-Jährigen. Dabei stießen die Zollbeamten auf das Kokain und stellten es sicher. Der Mann war auf dem Weg nach Berlin.