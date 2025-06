Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand in einer Schlosserei in Hambrücken (Kreis Karlsruhe) ist ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Umliegende Häuser seien evakuiert worden, da sich in der Schlosserei mehrere Gasflaschen befunden hätten, die hätten explodieren können, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe die Gefahr beseitigt. Es sei niemand verletzt worden. Die Brandursache war am Morgen zunächst unklar.