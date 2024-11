Ein Unbekannter hat geschlachtet - und die Reste in der Natur bei Herrischried entsorgt. (Symbolbild)

An einer Wanderstrecke nahe Herrischried (Landkreis Waldshut) hat ein Unbekannter widerrechtlich Schlachtabfälle entsorgt. Polizeiangaben zufolge lagen dort die Schlachtreste von fünf Hasen oder Kaninchen. Sie wurden am vergangenen Donnerstag gefunden. Die Polizei sucht nun Hinweise und ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das sogenannte Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz. Schlachtabfälle müssen an speziellen Entsorgungsbetrieben abgegeben werden.