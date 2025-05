Schlägerei während Hochzeitsfeier - großer Polizeieinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Streit während einer Hochzeit ist derart eskaliert, dass rund 20 Streifen zu der Feier in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ausgerückt sind. Zunächst hätten sich zwei Gäste auf der Hochzeit und dann auf der Straße gestritten, teilte die Polizei mit. Das habe so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass sich rund 150 Menschen versammelten. Ob davon alle geladene Gäste waren, werde noch ermittelt.

Die erste Polizeistreife forderte Verstärkung an, insgesamt waren am Ende rund 20 Streifen der Polizeipräsidien aus Heilbronn und Aalen vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge griffen sich mehrere Menschen an, womöglich auch mit Pfefferspray. Ob und wie viele Personen bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag verletzt wurden, konnten die Ermittler bislang nicht sagen.

Die Beamten hielten den Angaben zufolge einen 22-Jährigen davon ab, einen am Boden liegenden Mann gegen den Kopf zu treten. Er wurde vorläufig festgenommen, kam aber wieder auf freien Fuß.