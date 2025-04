Schlägerei am Bahnsteig – Mann stirbt in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Schlägerei am Bahnhof Ellwangen (Ostalbkreis) ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Der 59-Jährige war zuvor mit einem 32-Jährigen am Bahnsteig in Streit geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann wurde es handgreiflich. Der 32-Jährige brachte den 59-Jährigen den Angaben zufolge zu Boden und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer blieb demnach regungslos liegen, Passanten schritten ein und leisteten Erste Hilfe.

Opfer starb Tage später im Krankenhaus

Der 59-Jährige kam nach dem Vorfall am Mittwoch vor einer Woche ins Krankenhaus, wo er in der Nacht zum Montag dieser Woche starb. Eine Obduktion ergab laut Polizei, dass schwere Kopfverletzungen zum Tode geführt hatten, die er von dem Vorfall davongetragen hatte.

Der 32-Jährige sei bei der Tat stark alkoholisiert gewesen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge.