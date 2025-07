Schlägerei am Bahnhof Bad Säckingen - drei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD SÄCKINGEN. Bei einer Schlägerei am Bahnhof in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste einer der Verletzten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert werden. Die anderen beiden wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Warum es zu der Schlägerei im Toilettenbereich des Bahnhofs kam, war zunächst unklar, auch der genaue Hergang wird noch ermittelt. Es gebe Hinweise darauf, dass ein Beteiligter einen Gegenstand benutzt haben könnte, um die anderen zu verletzen, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)