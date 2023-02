Aktuell Land

Schiffswrack im Kehler Hafen geborgen

Das gesunkene Frachtschiff »Taranis« im Kehler Rheinhafen ist geborgen. Das rund 100 Meter lange Schiff wurde zunächst in vier Teile zerlegt, wie die Badischen Stahlwerke am Freitag in Kehl (Ortenaukreis) mitteilten. Die Wrackteile wurden dann mit einem Kran gehoben und abtransportiert. Wie es zu der Havarie kam, sei weiter unklar - ein Gutachter untersuche die Schiffsteile.