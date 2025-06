Bitte aktivieren Sie Javascript

REMSECK. Eine Scheune in Remseck im Kreis Ludwigsburg hat komplett in Flammen gestanden. In dem Gebäude sollen ersten Angaben der Polizei zufolge landwirtschaftliche Maschinen stehen. Verletzte seien bislang nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher.

Wegen des Brandes sei eine große, schwarze Rauchwolke am Himmel zu sehen gewesen. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar, ebenso die Ursache des Brandes. (dpa)