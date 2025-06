Scheune in Brand - Defekt an Ballenpresse vermutet

Eine Scheune ist in der Nacht in Frankenhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) zur Hälfte niedergebrannt. (Symbolbild)

Eine Scheune ist in der Nacht in Frankenhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) zur Hälfte niedergebrannt. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer ausbrach, sei bisher nicht abschließend geklärt. »Ein technischer Defekt an einer Ballenpresse, wodurch Glutnester in neu eingelagerten Heuballen waren, erscheint zum derzeitigen Kenntnisstand als wahrscheinlich«, heißt es seitens der Beamten. Mit 40 Einsatzkräften löschte die Feuerwehr den Brand.