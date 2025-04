Scheune im Rhein-Neckar-Kreis brennt ab

In Ladenburg ist eine Scheune abgebrannt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Feuer hat eine Scheune in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) komplett zerstört. Ein Polizeisprecher schätzte den Schaden auf einen sechsstelligen Eurobetrag. Das zu einem landwirtschaftlichen Hof gehörende Gebäude war am frühen Morgen in Brand geraten. Es entwickelte sich starker Rauch. Die Feuerwehr löschte den Brand, auf andere Gebäude griffen die Flammen nicht über. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unbekannt.