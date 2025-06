Bitte aktivieren Sie Javascript

In Keltern (Enzkreis) ist eine Scheune auf einem Pferdehof in Brand geraten. Die Polizei vermutete zunächst, dass ein Blitz in die Scheune eingeschlagen war und das Feuer verursachte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach standen zum Brandzeitpunkt keine Tiere in der Scheune. Bei den Löscharbeiten wurde laut Sprecherin ein Mensch leicht verletzt. Weitere Gebäude rundherum sollen nicht gefährdet sein. Zur Schadenssumme gab es zunächst keine Schätzung.