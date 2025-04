Scheune auf landwirtschaftlichem Anwesen brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Dach einer Scheune ist in Heidenheim an der Brenz abgebrannt. Die Scheune wurde als Stall- und Wohngebäude genutzt, bei dem Feuer am Nachmittag wurde auch eine Wohnung im ersten Stock zerstört, wie die Polizei mitteilte. Der 46 Jahre alte Besitzer des Gebäudes wurde bei dem Brand mittelschwer verletzt, ein zur Hilfe geeilter Nachbar erlitt leichte Verletzungen.

Am frühen Nachmittag seien mehrere Notrufe zu dem Brand in der Ortsmitte des Stadtteils Großkuchen eingegangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl der Scheune bereits in vollem Umfang in Brand, wie es hieß. Vereinzelt waren kleine Explosionen aus dem Inneren der Scheune zu hören - sie stammten laut Polizei von Druckgasbehältern wie etwa Lacksprays.

Informationen zur möglichen Brandursache gab es zunächst nicht. Der Schaden wurde von der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauern an, der Brand breite sich weiter aus.