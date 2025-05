»Scheiß drauf«: Eintracht-Boss Hellmann poltert vor Showdown

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann wundert sich über die Stimmung vor dem Showdown um die Champions-League-Qualifikation beim SC Freiburg.

»Hier und da herrscht eine Darstellung, nach der wir gefühlt kurz vorm Abstieg stehen. Das lasse ich nicht zu, weil es der Situation nicht entspricht. Ich sage allen, die uns vielleicht von außen verunsichern wollen: Scheiß drauf«, erklärte Hellmann vor der entscheidenden Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

»Haben Europa in der Tasche«

Mit einem Sieg oder einem Remis hätte die Eintracht die zweite Champions-League-Teilnahme in der Vereinsgeschichte sicher. Sollten die Frankfurter jedoch gegen die vor dem Saisonfinale viertplatzierten Freiburger verlieren, droht bei einem Sieg von Borussia Dortmund der Absturz vom dritten auf den fünften Rang. Es wäre der dritte vergebene Matchball und der Eintracht bliebe nur ein Europa-League-Startplatz.

Es gehe in Freiburg um sehr, sehr viel, betonte Hellmann. »Aber wir haben Europa in der Tasche und können eine herausragende Saison, die wir gespielt haben, mit der Champions League krönen«, erklärte er. Das sei eine »Riesenchance«, so Hellmann weiter.