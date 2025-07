Schauer, Schirm und Sommersehnsucht: Es bleibt regnerisch

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Buntes Treiben unter teils dunklen Wolken: Trotz Regen und Gewittern feiern viele Baden-Württemberger am Wochenende unter freiem Himmel und zeigen sich wetterfest. Beim Christopher Street Day in Stuttgart etwa tanzten am Samstag Zehntausende mit Regenbogenflaggen statt mit Regenschirmen durch die Innenstadt. Zur Kundgebung kam dann sogar die Sonne raus. In Karlsruhe feierten Familien beim Open-Air-Festival »Das Fest«.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es im Südwesten aber eher ungemütlich: Auch am Sonntag wird im ganzen Land teils mit heftigem Starkregen und vereinzelt mit Unwettern gerechnet. Südlich der Donau könne es etwas mehr sein, sagte ein Sprecher des DWD.

Zum Starkregen gesellt sich der mindestens 36-Stunden-Dauerregen

Ab Sonntagnachmittag setzt laut DWD zwischen Bodensee und Allgäu und im Bereich des Schwarzwaldes dann ein mindestens 36 Stunden langer Dauerregen ein, mit insgesamt 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter. Zusammengerechnet kann es bis Dienstagvormittag stellenweise 100 bis 120 Liter pro Quadratmeter regnen.

Die Aussichten für den Wochenstart? Wechselhaft. Niederschläge und Gewitter beherrschen das Wetter. Der Sommer lässt im Südwesten weiter auf sich warten.(dpa)