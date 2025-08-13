Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schaf getötet - Polizei sucht Zeugen

Grausiger Fund am Feldrand: In Reutlingen holen noch unbekannte Täter ein Schaf aus einer Herde und töten das Tier. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das Tier war auf einer umzäunten Weide in einer Herde mit mehreren Schafen. (Symbolbild) Foto: David Hammersen/DPA
Das Tier war auf einer umzäunten Weide in einer Herde mit mehreren Schafen. (Symbolbild)
Noch unbekannte Täter haben in Reutlingen ein Schaf aus einer Herde geholt und getötet. Den Kopf ließen der oder die Täter nahe der Weide zurück, den Körper legten sie rund 100 Meter weiter am Feldrand ab, wie die Polizei mitteilte. Das Tier war demnach zwischen Montag und Dienstag aus einer umzäunten Weide aus einer Herde mit 17 Schafen geholt worden. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:250813-930-908694/1