Schaden an Oberleitung behoben - Züge fahren wieder regulär

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach längeren Reparaturen an einer Oberleitung ist die Bahnstrecke zwischen Pforzheim und Mühlacker (Enzkreis) wieder komplett befahrbar. Der Schaden sei behoben, die Züge könnten wieder im Regelbetrieb verkehren, sagte ein Bahnsprecher. Er sprach von umfangreichen Arbeiten, die Oberleitung sei auf einer Länge von rund 400 Metern beschädigt worden.

Die Leitung wurde am Dienstag bei Grünschnitt-Arbeiten an der wichtigen Pendler-Bahnverbindung schwer beschädigt. Zunächst war die Strecke deswegen für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt gewesen. Am Dienstagnachmittag war das Gleis in Richtung Pforzheim wieder befahrbar, der Fern- und Regionalverkehr wurde zunächst dennoch weiter über Bruchsal umgeleitet.

Diese Umleitung sei nun nicht mehr notwendig, sagte der Bahnsprecher. Auch die Züge des Anbieters Arverio könnten die Bahnhöfe in Pforzheim und Mühlacker nun wieder anfahren, sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

Nach Angaben der Bahn war ein im Boden verankertes Spannseil durchtrennt worden, die Oberleitung verlor die Spannung und hing durch. Als Folge beschädigte ein Fernzug in Richtung Mühlacker mit seinem Stromabnehmer die Leitung, ein Regionalexpress auf dem Gegengleis riss sie schließlich komplett herunter.