Schüsse auf Parkplatz – Polizei ermittelt

Auf einem Parkplatz in Jettingen (Landkreis Böblingen) sind Schüsse gefallen und mindestens zwei Menschen zu Fuß geflohen. Unklar bleibt, ob es sich um die nächste Tat in der anhaltenden Gewaltserie rund um Stuttgart handelt. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts.

Zeugen hatten am Dienstagabend laut Polizeiangaben mehrere Schüsse auf einem Parkplatzgelände gehört. Anschließend seien mindestens zwei Menschen zu Fuß geflüchtet und ein Auto habe den Parkplatz verlassen. Laut Polizei hatten sich zuvor mehrere Menschen auf dem Gelände getroffen, bevor die Schüsse fielen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei zu melden.

Gewaltserie seit fast drei Jahren

Seit Mitte 2022 erschüttert eine blutige Fehde zweier gewaltbereiter, multiethnischer Gruppen die Region Stuttgart. Eine der Gruppen stammt aus Esslingen und Ludwigsburg, die andere aus Göppingen und Stuttgart-Zuffenhausen. Zuletzt hatte die Zahl der meist blutigen Zwischenfälle abgenommen. Den bisherigen Höhepunkt markierte im Juni 2023 ein Anschlag mit einer Handgranate auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen).

Immer wieder kam es auch zu Schusswechseln. So soll beispielsweise im Oktober des vergangenen Jahres ein 17-jähriger Syrer mit einer Maschinenpistole 15 Schüsse auf drei Männer in einer Bar abgegeben haben. Die Tatorte lagen nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt. Ein 29-Jähriger wurde in den Hinterkopf getroffen und starb, zwei weitere Männer erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen.