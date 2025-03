Schüler versprüht Reizgas in Klassenzimmer

An einer Schule in Geislingen ist Reizgas versprüht worden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Schüler soll an einer Schule in Geislingen (Kreis Göppingen) Reizgas versprüht und dadurch neun Menschen leicht verletzt haben. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, weitere Behandlungen waren nicht nötig, wie die Polizei mitteilte. Eltern holten die betroffenen Schüler ab. Der 14-Jährige soll den Angaben zufolge am Ende der Pause in einem Klassenzimmer Reizgas versprüht haben, der sich im Raum verteilte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn.