SC Freiburg spendet 50.000 Euro an Erdbeben-Opfer

Der SC Freiburg wird 50.000 Euro an Opfer der schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien spenden. Das gab der Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt. »Neben Hilfsgütern und Lebensmitteln, das bestätigen die Experten, helfen den Betroffenen vor allem finanzielle Unterstützungen«, schrieben die Badener in einer Clubmitteilung. Mit der Spende wolle man Fans motivieren, ebenfalls zu unterstützen.