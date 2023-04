Aktuell Land

Sauerstoffgerät abgestellt: Anklage wegen versuchten Mordes

Die Staatsanwaltschaft hat eine Seniorin wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil sie das Sauerstoffgerät einer Bettnachbarin abgeschaltet haben soll. Das teilte die Anklagebehörde in Mannheim in Baden-Württemberg auf Anfrage am Mittwoch mit. Zuvor hatte der »Mannheimer Morgen« darüber berichtet.