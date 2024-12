Sandhausens Team-Manager Klingmann geht nach Hoffenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

SV Sandhausens Team-Manager Philipp Klingmann wird künftig im Nachwuchs des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim arbeiten. Wie der Drittligist mitteilte, verlässt Klingmann den SVS zum Jahresende. Sportdirektor Matthias Imhof sieht in dem Wechsel des früheren Profis »den logischen Schritt und die nächste Stufe der Entwicklung. Philipp wird mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben«, sagte Imhof.

Der Weggang von Klingmann, der zuletzt auch Imhofs Assistent war, sei menschlich wie fachlich ein Verlust für den SVS. »Ich bin mir sicher, dass Philipp auch in seiner neuen Rolle erfolgreich sein wird. Selbstverständlich wünschen wir ihm dabei den bestmöglichen Erfolg«, sagte der SVS-Sportdirektor.

Zurück zu den Wurzeln

Der gebürtige Heidelberger Klingmann wurde einst in Hoffenheim ausgebildet, schaffte aber trotz mehr als 130 Spielen in der Regional- und Oberliga nicht den Sprung in den Profikader der Kraichgauer. 2012 wechselte er zum Karlsruher SC, drei Jahre später nach Sandhausen. Bis 2021 absolvierte der 36-Jährige 113 Pflichtspiele, ehe er 2022 in neuer Funktion an den Hardtwald zurückkehrte.

»Ich habe lange und intensiv über diese Entscheidung nachgedacht. Am Ende bin ich zum Entschluss gekommen, die Chance, in eines der besten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands zu wechseln, nicht ausschlagen zu können«, sagte Klingmann. Sandhausen sucht bereits einen neuen Team-Manager und will für diese Position bis zum Jahresende eine Lösung präsentieren.