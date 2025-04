Sandhausen verliert mit neuem Trainer-Duo in München

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der TSV 1860 München hat dem neuen Trainer-Duo des SV Sandhausen die Premiere in der 3. Fußball-Liga verdorben. Drei Tage nach dem Rücktritt von Kenan Kocak verloren seine Nachfolger Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier mit dem abstiegsbedrohten Club in München mit 0:2 (0:2). Patrick Hobsch (1. Minute) und Julian Guttau (12.) sorgten bereits in der Anfangsphase der Partie für die Entscheidung.

Während die Abstiegsgefahr für Sandhausen als Tabellen-18. mit nun sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer immer größer wird, stehen die Münchner mit 45 Zählern auf einem einstelligen Rang.

Hobsch trifft kurz nach Anpfiff

Mit dem Schwung vom 5:1 gegen den Aufstiegskandidaten FC Energie Cottbus legten die Gastgeber einen Schnellstart hin. Nach nicht einmal 30 Sekunden versenkte Hobsch per Kopf eine Flanke von Tunay Deniz im Sandhäuser Tor. In der 12. Minute legte Guttau den zweiten Treffer gegen die unsortierte Gäste-Hintermannschaft nach.

Schon nach gut einer halben Stunde reagierten Kleppinger und Diekmeier mit einem Doppelwechsel und einer veränderten Abwehrformation. Danach kam Sandhausen besser ins Spiel, ohne jedoch Offensivkraft zu entfalten. Im zweiten Durchgang waren sich beide Teams ebenbürtig. Eine Wende brachte Sandhausen jedoch nicht mehr zustande.