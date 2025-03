Sammlung Helga und Edzard Reuter kommt unter den Hammer

Christie’s versteigert die Sammlung Helga und Edzard Reuter in Paris.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die wertvolle Kunstsammlung von Helga und Edzard Reuter soll am 28. Mai bei Christie’s Paris versteigert werden. Wie die »Stuttgarter Zeitung« und die »Stuttgarter Nachrichten« (Montag) berichten, umfasst die Sammlung Werke der Gruppe Zero und der Op Art aus den 1960er und 1970er Jahren - darunter Yves Kleins »Planétaire Terre« (Schätzpreis: 600.000 bis 800.000 Euro) und ein »Concetto Speziale«, eines der berühmten Schlitzbilder des Italieners Lucio Fontana (Schätzpreis: 400.000 bis 600.000 Euro).

Erlös für die Völkerfreundschaft

Der Erlös der Auktion mit 50 Werken wird den Zeitungen zufolge auf drei bis fünf Millionen Euro geschätzt und soll der Helga und Edzard Reuter-Stiftung zugutekommen. Die von dem Ehepaar gegründete Stiftung setzt sich für die Förderung der Völkerfreundschaft und des Zusammenlebens ein.

Ex-Daimler-Chef starb 2024 - seine Frau auch

Edzard Reuter war von 1987 bis 1995 Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG. Er starb am 27. Oktober vergangenen Jahres im Alter von 96 Jahren in seiner Heimat Stuttgart. Seine Witwe Helga Reuter starb drei Wochen später im Alter von 87 Jahren ebenfalls in Stuttgart.