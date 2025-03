Sally Özcan: Wollte Töchtern keine lieblose Ehe vorleben

Bitte aktivieren Sie Javascript

YouTube-Köchin Sally Özcan hat sich eigenen Angaben zufolge auch wegen ihrer beiden Töchter von ihrem Mann getrennt. »Ich wollte keine Kompromisse mehr eingehen und auch nicht, dassmeine Töchter denken, dass in einer Ehe Lieblosigkeit und Streitereien normal sind«, erklärte die 36-Jährige dem Magazin »Bunte«. »In einer gesunden Partnerschaft wächst man miteinander, redet über alles und respektiert den anderen. Das war bei uns nicht so, und ich wollte meinen Töchtern das nicht länger so vorleben.«

Die Unternehmerin, die in Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren wurde, hatte 2023 ihre Trennung vom Vater ihrer beiden Töchter bekanntgegeben. Davor habe sie jahrelang um ihre Ehe gekämpft - »aber am Ende war nichts mehr zu retten«, erzählt sie nun. Auch eine Trauerphase um das Ehe-Ende liege nun hinter ihr, sagt Özcan. Heute lebe sie mit ihren Töchtern »ein Leben ohne Dramen« und »mit viel Freude und emotionaler Ausgeglichenheit«.

Özcan hat sich mit Koch- und Backvideos eine Fangemeinde von mehr als einer Million Instagram-Followern und gut zwei Millionen Youtube-Abonnenten aufgebaut. 2023 nahm sie an der RTL-Tanzshow »Let's Dance« teil, dieses Jahr geht sie erstmals auf Livetour.