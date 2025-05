Saison-Aus für Stuttgarts Stergiou

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart muss für den Rest der Saison auf Abwehrspieler Leonidas Stergiou verzichten. Eingehende Untersuchungen hätten ergeben, dass sich der 23-Jährige im Training vergangene Woche eine Syndemoseverletzung zugezogen hat, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der Schweizer Nationalspieler werde in den kommenden Tagen operiert.

Stergiou fehlt dem VfB damit in den verbleibenden beiden Bundesliga-Spielen der Saison gegen den FC Augsburg am Sonntag und bei RB Leipzig eine Woche später. Auch das DFB-Pokalfinale gegen Drittligist Arminia Bielefeld am 24. Mai in Berlin wird der Defensivspieler verpassen. Schon im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (1:0) am vergangenen Samstag war Stergiou nicht mehr dabei.