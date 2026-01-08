Saison-Aus für Karlsruhes Verteidiger Beifus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss für den Rest der Saison auf Abwehrspieler Marcel Beifus verzichten. Der 23-Jährige hat sich einen Knorpelschaden im rechten Knie zugezogen und wird zeitnah operiert, wie die Badener mitteilten. Beifus hatte die Verletzung im Trainingslager des KSC in Spanien erlitten und war daraufhin am Mittwochabend abgereist.

In der Rückrunde wird der Defensivmann den Karlsruhern damit nicht mehr zur Verfügung stehen. Am Samstag bestreitet der KSC im spanischen Estepona ein Testspiel gegen den tschechischen Meister Slavia Prag, am 17. Januar geht mit der Auswärtspartie bei Preußen Münster die Zweitliga-Saison weiter.