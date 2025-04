Sabalenka strebt ersten Tennis-Titel in Stuttgart an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aryna Sabalenka und Jelena Ostapenko bestreiten am Ostermontag (13.00 Uhr/Eurosport und Sky) das Endspiel des Tennis-Turniers in Stuttgart. Die belarussische Weltranglisten-Erste peilt in ihrem vierten Finale beim Porsche Grand Prix ihren ersten Titel an. Die Lettin Ostapenko ist die Nummer 24 der Welt und steht zum ersten Mal im Stuttgart-Finale.

Die Siegerin erhält ein Preisgeld von rund 125.000 Euro und einen Sportwagen. Das Finale wird am Montag und nicht wie üblich am Sonntag ausgetragen, weil am Karfreitag wegen des Feiertages eine Spielpause eingelegt worden war.

Die anfangs fünf deutschen Teilnehmerinnen des wie gewohnt erstklassig besetzten Sandplatz-Hallenturniers waren in der ersten und zweiten Runde ausgeschieden. Vorjahreschampion Jelena Rybakina aus Kasachstan war diesmal nicht am Start.