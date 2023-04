Aktuell Land

S-Bahn überrollt Beine eines Mannes: Lebensgefahr

Ein Mann ist in Stuttgart von einer S-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte der 36-Jährige versucht, in eine bereits abfahrende S-Bahn einzusteigen. Laut Zeugen stürzte der Mann in den Bereich zwischen dem Zug und der Bahnsteigkante und die Bahn überrollte die Beine des Mannes.