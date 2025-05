Südwest-AfD will Frohnmaier zum Spitzenkandidaten küren

34 Jahre alt, Studienabbrecher, Spitzname »Kampfzwerg«: Markus Frohnmaier will die AfD in den Wahlkampf führen.

Die Südwest-AfD will am Samstag (10.00 Uhr) Landeschef Markus Frohnmaier zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 küren. Rund 400 Delegierte sollen in Heilbronn über ihn abstimmen. Es ist die erste Versammlung der Südwest-AfD, bei der Delegierte geladen sind und nicht einfache Mitglieder. Bei Parteitagen der Vergangenheit durfte jedes Mitglied erscheinen und mitstimmen, was die Organisation erschwerte und teils für Chaos vor Ort sorgte.

Frohnmaier ist 34 Jahre alt, sitzt bereits seit 2017 im Bundestag und gilt als enger Vertrauter von AfD-Chefin Alice Weidel. Diese wird am Wochenende ebenfalls in Heilbronn erwartet - sie ist Mitglied im Südwest-Landesverband, ihr Wahlkreis liegt am Bodensee.

Die AfD beginnt am Wochenende zudem mit der Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl am 8. März. Frohnmaier selbst steht gar nicht darauf. Er hatte sich der Presse bereits als »Ministerpräsidentenkandidat« vorgestellt. Frohnmaier will nicht für den Landtag kandidieren, sondern seine Tätigkeit im Bundestag fortsetzen, sollte er nicht Regierungschef im Südwesten werden. Man wolle eine stringente Trennung von Exekutive und Legislative im Fall eines Wahlsieges, begründete der Co-Landesvorsitzende Emil Sänze das Vorgehen. Sänze kandidiert auf dem ersten Platz der Landesliste.

Demonstrationen angekündigt

In Umfragen steht die AfD derzeit zwar gut da - in einer Mitte Mai veröffentlichten Erhebung im Auftrag von Südwestrundfunk (SWR) und »Stuttgarter Zeitung« käme die AfD im Land auf 19 Prozent der Stimmen. Allerdings will keine andere Partei mit den Rechtspopulisten koalieren, weshalb eine Regierungsbeteiligung der AfD als ausgeschlossen gilt.

Laut Polizei sind ein Demonstrationszug und zwei Kundgebungen gegen die AfD-Versammlung angemeldet. Die Behörden rechnen mit Teilnehmern im niedrigen vierstelligen Bereich. Parallel dazu findet auch noch der City-Triathlon im Stadtgebiet Heilbronn statt. Die örtliche Polizei holt sich nach eigenen Angaben Unterstützung von anderen Dienststellen und vom Polizeipräsidium Einsatz.