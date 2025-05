Sänger Michael Schulte verkündet ESC-Punkte aus Deutschland

Der 35-Jährige holte beim ESC 2018 mit dem Song »You Let Me Walk Alone« den vierten Platz für Deutschland.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sänger und Songwriter Michael Schulte wird beim Eurovision Song Contest in Basel die zwölf ESC-Punkte der deutschen Jury verkünden. Der Musiker werde in diesem Jahr den Satz »12 points of the german jury go to …« sagen, teilte der Norddeutsche Rundfunk auf der Internetseite www.eurovision.de mit. »Als ehemaliger ESC-Teilnehmer ist er die ideale Spokesperson«, hieß es weiter. Der 35-Jährige hatte beim ESC 2018 mit dem Song »You Let Me Walk Alone« den vierten Platz für Deutschland geholt.

Deutschland tritt beim ESC-Finale in der Schweiz am 17. Mai mit dem Pop-Duo Abor & Tynna an, das maßgeblich von Moderator Stefan Raab mit ausgewählt wurde. Das Lied der Geschwister (»Baller«) ist eine deutschsprachige, elektrolastige Pop-Nummer mit einem markanten Refrain (»Ich ballalalalalalaler Löcher in die Nacht«). Mentor Raab hat den ESC-Sieg zum Ziel erklärt.