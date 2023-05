Aktuell Land

Sänger Joris: »Musik ist am besten, wenn sie vermengt wird«

Liedermacher Joris (»Herz über Kopf«) will am 13. Juni mit einem klassischen Orchester der Mannheimer Musikhochschule auf der dortigen Bundesgartenschau auftreten. »Musik ist am besten, wenn sie vermengt wird«, zeigt sich der 33-Jährige, der gerade an seinem vierten Album arbeitet, überzeugt.