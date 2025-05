Rund 600.000 Euro Schaden bei Brand von Scheune und Wohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand einer Scheune und eines Wohnhauses bei Bad Wildbad (Kreis Calw) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von rund 600.000 Euro entstanden. Das Feuer habe von der Scheune auf das Haus übergegriffen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht. Ein Bewohner konnte demnach in der Scheune untergebrachte Pferde auf einer angrenzenden Koppel in Sicherheit bringen.

Es sei niemand verletzt worden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass während eines Gewitters ein Blitz in die Scheune einschlug. Das Wohngebäude sei nicht mehr bewohnbar. Die Nachlöscharbeiten werden den Angaben zufolge bis in den Morgen hinein andauern.