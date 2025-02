Rund 200.000 Euro Schaden nach missglücktem Ausparkversuch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 89-Jähriger hat bei einem missglückten Ausparkversuch in Neu-Ulm mit seinem Wagen einen Schaden von rund 200.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der Mann erst mehrere geparkte Autos, durchbrach dann mit seinem Wagen eine Mauer und blieb schließlich in einer fremden Garage stecken. Der 89-Jährige sei bei der Unfallfahrt leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Einsturzgefahr bei zwei Garagen

Um das Auto zu bergen und zwei einsturzgefährdete Garagen zu sichern, waren laut Polizei auch Feuerwehr und Technisches Hilfswerk im Einsatz. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden demnach insgesamt vier Autos, zwei Grundstücksmauern und zwei beschädigte Fahrräder. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 200.000 Euro.

Als mögliche Unfallursache nannte die Polizei gesundheitliche Einschränkungen des 89-jährigen Fahrers. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem soll geprüft werden, ob er seinen Führerschein behalten darf.