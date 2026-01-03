Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Rund 150.000 Euro Schaden bei Brand in Einfamilienhaus

Rauch steigt aus den Fenstern eines Einfamilienhauses auf. Feuerwehrleute versuchen, den Brand zu löschen.

Brand in Einfamilienhaus
Feuerwehrleute löschen den Brand in einem Einfamilienhaus in Nußloch. Foto: René Priebe/DPA
Feuerwehrleute löschen den Brand in einem Einfamilienhaus in Nußloch.
Foto: René Priebe/DPA

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist Ermittlern zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Die drei Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten sie vorsorglich zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. 

Der Brand war demnach am Freitagabend in der Küche ausgebrochen und breitete sich auf den gesamten Wohnraum aus. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

