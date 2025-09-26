Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Rottweil ohne Strom – auch Polizei war ohne Anschluss

Nichts geht mehr: In Rottweil fällt mitten am Vormittag großflächig der Strom aus – selbst die Polizei war telefonisch nicht erreichbar.

Strommast
Die Gründe für den Stromausfall waren zunächst nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/DPA
Die Gründe für den Stromausfall waren zunächst nicht bekannt. (Symbolbild)
Foto: Silas Stein/DPA

Rund eine Stunde vor 12.00 Uhr ging gar nichts mehr: Ein großer Teil von Rottweil hatte laut Polizei plötzlich keinen Strom. Eine Stunde später hieß es bei der Polizei Entwarnung. Der Stromanbieter ENRW habe die Stromversorgung größtenteils wieder hergestellt. »Lediglich das Polizeirevier Rottweil kann nach wie vor nicht telefonisch erreicht werden«, sagte ein Polizeisprecher. Etwas später gab es auch hier Entwarnung. »Das Polizeirevier Rottweil ist mittlerweile wieder wie gewohnt telefonisch erreichbar«, hieß es in einer Mitteilung. 

Die Gründe für den Stromausfall waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:250926-930-88310/2