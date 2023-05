Aktuell Land

Rohbau von Haus bei Brand zerstört: 300.000 Euro Schaden

Beim Brand des Rohbaus eines Einfamilienhauses in Radolfzell (Landkreis Konstanz) ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war es am Dienstagmorgen zu einem Schwelbrand in einem Sicherungskasten im Keller gekommen. Über die Wände breiteten sich die Flammen bis ins Dachgeschoss des dreistöckigen Hauses aus. Die Feuerwehr löschte den Brand nach mehreren Stunden. Die genaue Ursache des Feuers war unklar.