Ringerin Niemesch holt erneut EM-Medaille

Luisa Niemesch (r.) gewann in Bratislava bereits ihre vierte EM-Medaille.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Luisa Niemesch hat dem deutschen Ringer-Team bei der Europameisterschaft in Bratislava die erste Medaille erkämpft. Die 29-Jährige vom nordbadischen Club SV Germania Weingarten feierte im kleinen Finale der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm einen Schultersieg gegen die Türkin Selvi Ilyasoglu. Auch die deutschen Männer im griechisch-römischen Stil haben bei den am Sonntag endenden Titelkämpfen in der Slowakei noch Chancen auf Edelmetall. Die Freistil-Männer waren leer ausgegangen.

Für Niemesch war es die vierte EM-Medaille in Serie - zweimal holte sie Silber, zweimal Bronze. Die deutsche Topringerin befindet sich allmählich auf der Zielgeraden ihrer internationalen Laufbahn. Bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer hatte sie die erhoffte Medaille verpasst.