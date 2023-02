Aktuell Land

Richterwahlausschuss tagt Ende Februar zu OLG-Posten

Der Richterwahlausschuss befasst sich am 27. Februar mit der Frage des Spitzenpostens am Oberlandesgericht Stuttgart (OLG). Dies teilte eine Sprecherin des Justizministeriums am Mittwoch mit. Dem Gremium aus 15 Mitgliedern gehören sowohl Vertreter der Richterschaft als auch Vertreter der Parteien aus dem Landtag sowie einer der Anwaltschaft an. Die Justizministerin gehört auch dazu, hat aber kein Stimmrecht. Ein Kandidat braucht eine Zwei-Drittel-Mehrheit.