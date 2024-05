Rhein-Neckar Löwen belegen Platz drei in der European League

Bitte aktivieren Sie Javascript

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat das Spiel um den dritten Platz beim Finalturnier der European League gewonnen. Die Löwen setzten sich am Sonntag mit 32:31 (18:15) gegen den rumänischen Meister Dinamo Bukarest durch. Beste Werfer waren mit jeweils sechs Toren Jannik Kohlbacher und Niclas Kirkelökke für den Bundesligisten sowie Miklos Rosta für die Rumänen.

Die Mannheimer hatten in der Mitte der ersten Hälfte eine starke Phase. Mit fünf Treffern in Serie machten sie aus einem 7:8 (10. Minute) ein 12:8 (16.). Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen in dieser Saison blieben die Löwen stabil, steckten auch schwächere Phasen weg und siegten verdient. Einen wichtigen Treffer steuerte Torhüter David Späth bei, der das 30:25 (50.) mit einem Wurf über das gesamte Feld erzielte.

