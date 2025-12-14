Rettungswagen stößt bei Einsatzfahrt mit Auto zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Rettungswagen in Karlsruhe mit einem Auto zusammengestoßen. Dessen Fahrerin wurde bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Rettungskräfte waren den Angaben zufolge mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel an einer Kreuzung gefahren.

Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Auch die leicht verletzten Sanitäter seien vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.