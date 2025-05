Rettungswagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Rettungswagen ist bei einer Einsatzfahrt in Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach) mit einem Auto zusammengestoßen, wodurch drei Menschen verletzt worden sind. Der 28-jährige Fahrer habe auf der Bundesstraße mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene auf der Gegenfahrbahn mehrere Autos überholen wollen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eine 48-jährige Autofahrerin fuhr in gleicher Richtung, bog an einer Kreuzung allerdings links ab, wodurch es zur Kollision mit dem von hinten kommenden Rettungswagen kam. Die 48-Jährige, der 28-jährige Rettungswagenfahrer und sein 23-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein Patient sei im Rettungswagen nicht an Bord gewesen. Bei dem Unfall am Mittwoch entstand ein geschätzter Schaden von 62.000 Euro.