Rettungsdienst verstärkt sich wegen Glätte mit Personal

Wegen vieler Glatteis-Notfälle muss der Rettungsdienst in Stuttgart auch Personal aus dem freien Tag holen. (Symbolbild)

Wegen zahlreicher Glatteis-Einsätze ist in Stuttgart eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage ausgerufen worden. Mit diesem Schritt können nach Angaben der Feuerwehr weitere Einheiten des Katastrophenschutzes in den Dienst genommen werden, um die große Zahl an Einsätzen einzuarbeiten.

Der Rettungsdienst sei im Dauereinsatz. Zusätzlich zu den geplanten Fahrzeugen seien alle verfügbaren Rettungswagen und Krankenwagen mit Personal besetzt worden, das eigentlich frei hatte. Auch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr würden als Ersthelfer für Einsätze in der Stadt hinzugezogen, teilte die Feuerwehr mit.