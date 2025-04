Rekord-Spektakel in Berlin: Acht Tore in erster Halbzeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Tor-Spektakel in der ersten Halbzeit haben der 1. FC Union Berlin und der VfB Stuttgart für einen Bundesliga-Rekord gesorgt. 4:4 stand es zur Pause der Partie im Stadion An der Alten Försterei. Nach Angaben des Daten-Dienstleisters Opta fielen damit so viele Tore wie nie zuvor in einer ersten Halbzeit eines Spiels der ersten Liga.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen bekamen eine atemberaubende erste Halbzeit zu sehen. Die Unioner Führung durch Andrej Ilic (5. Minute) und Diogo Leite (19.) glichen Deniz Undav (23.) und Enzo Millot (29.) aus. Nach einem Traumtor von Unions Leopold Querfeld (39.) zogen die Schwaben dann durch Jeff Chabot (43.) und Chris Führich (45.+1) vor, ehe Ilic (45.+6) für den erneuten Ausgleich sorgte. Sky-Experte Lothar Matthäus war begeistert zur Pause: »Das ist a Schmankerl, sagen wir in Bayern.«